Тимошенко: уряд збільшить фінансування дамби

Кабінет міністрів України має намір на наступному засіданні ухвалити рішення про збільшення фінансування будівництва греблі через Бистрицю - Солотвинську на території Івано-Франківської області для здачі об`єкту в поточному році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, під час пуску першої черги греблі в 600 метрів (загальна довжина близько 2000 метрів), в якому вона взяла участь. Будівництво цієї греблі дозволить забезпечити від повені близько 600 житлових будинків села.

«Ми, у порівнянні з плановими, ще збільшимо витрати бюджету цього року. І до кінця року, і місцева влада, і Держводгосп обіцяли повністю побудувати всю цю греблю і захистити ще кілька сіл. Ми обов`язково продовжимо це будівництво і закінчимо його до кінця поточного року», - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що на сьогодні всі протиповеневі заходи, і особливо програма «Тиса», фінансуються в повному обсязі.

За даними Державного комітету з водного господарства України, для будівництва греблі необхідно 15 млн. грн., на сьогодні вже освоєно 4,3 млн. грн.