Пожежа на луганській шахті: гірників евакуювали
11:10, 04 жовтня 2009Суспільство
849 0
Під землею було 55 людей
В Луганській області на шахті «Крепінська» (ДП «Антрацит») через пожежу евакуйовували гірників.
Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МНС України в Луганській області, вчора о 05.15 на шахті у діагональному транспортному ухилі, на горизонті 140 метрів, сталося замкнення електрокабелю та загорання дерев’яної шахтної затяжки покрівлі. У шахті знаходилося 55 гірників, яких терміново було виведено на поверхню.
Станом на 08:00 4-го жовтня відкритого горіння немає, встановлені перемички. Силами 4 відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому проводяться роботи щодо вентиляції виробки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter