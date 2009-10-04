Пожежа на луганській шахті: гірників евакуювали

В Луганській області на шахті «Крепінська» (ДП «Антрацит») через пожежу евакуйовували гірників.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МНС України в Луганській області, вчора о 05.15 на шахті у діагональному транспортному ухилі, на горизонті 140 метрів, сталося замкнення електрокабелю та загорання дерев’яної шахтної затяжки покрівлі. У шахті знаходилося 55 гірників, яких терміново було виведено на поверхню.

Станом на 08:00 4-го жовтня відкритого горіння немає, встановлені перемички. Силами 4 відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому проводяться роботи щодо вентиляції виробки.