Операторам мобільного зв`язку назвали кінцеву дату використання прямих номерів

Національна комісія з питань регулювання зв`язку встановила нову остаточну дату використання операторами мобільного зв`язку прямих телефонних номерів - 1 вересня 2007 року.

Про це сказано в рішенні НКРЗ №501 від 15 грудня 2006 року, що його має у розпорядженні агентство УНІАН.

Таким чином, термін використання операторами мобільного зв`язку прямих телефонних номерів продовжено на 9 місяців - раніше НКРЗ своїм рішенням №314 від 6 липня 2006 року встановила остаточною датою використання операторами мобільного зв`язку прямих телефонних номерів 1 січня 2007 року.

Заборона на використання операторами мобільного зв`язку прямих телефонних номерів НКРЗ мотивує вимогами Закону України "Про телекомунікації" (ст.59) і Правил взаємосоз’єднань телекомунікаційних мереж загального користування (розділ 7), затверджених рішенням НКРЗ №155 від 8 грудня 2005 р. та іншими документами.