Кашпіровського переслідують за сіль і гіпноз

Челябінська міліція намагається притягти до адміністративної відповідальності відомого цілителя-аматора Анатолія Кашпіровського. Поки що зробити це не вдається. Дізнавшись, що його звинувачують в порушенні встановленого законом порядку ведення нетрадиційної медичної практики і причетності до шахрайських дій, цілитель сховався. За даними генпрокурора Центральної прокуратури Челябінська Ігоря Рязанова, Кашпіровському загрожує штраф в розмірі від 765 до 982 доларів, пише газета “Сєгодня”.

Маг від психотерапії, який нещодавно відвідав Челябінськ із власним коронним номером – масовими сеансами лікування від усіх хвороб відразу, не підозрював, що на його “прийомі” присутні, спеціально запрошені за численними скаргами громадян, експерти з кафедр психіатрії, психології і наркології Челябінської державної медичної академії.

Висновок експертів був однозначним: Кашпіровській використовує методи гіпнозу, що негативно впливають на психіку людини, без урахування індивідуальних особливостей і можливих протипоказань до проведення гіпнотичних сеансів.

Крім того, представники прокуратури стверджують, що якась приватна підприємниця з “почту” Кашпіровського продавала відвідувачам сеансів розфасовану в пакетики харчову сіль, видаючи її за цілющий препарат.