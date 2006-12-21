Голови правлінь ПриватБанку та Пенсійного фонду проведуть спільну прес-конференцію в УНІАН

25 грудня 2006 року об 11.00 у Києві відбудеться прес-конференція Голови Правління Приватбанку Олександра Дубілета і Голови Правління Пенсійного фонду України Бориса Зайчука, присвячена підсумкам і перспективам розвитку банківського пенсійного обслуговування і випуску Приватбанком 1-мільйонної пенсійної пластикової картки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter