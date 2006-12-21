Що робити з членом Ради Нацбанку, який втратив репутацію

Верховна Рада ухвалила Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про Національний банк України”.

Як передає кореспондент УНІАН, за даний закон проголосували 254 народних депутатів із 301, зареєстрованого у залі.

Законом доповнено існуючий перелік підстав для припинення повноважень члена Ради Національного банку України наступними:

невідповідність діяльності члена Ради Національного банку вимогам закону або втрата ним бездоганної ділової репутації, які визнані в судовому порядку;

відсутність члена Ради Національного банку без поважних причин на десятьох поспіль засіданнях Ради Національного банку.

Закон дозволяє Раді Національного банку надавати рекомендації щодо доцільності призначення на посади чи звільнення з посад голови Національного банку, членів Правління Національного банку та давати персональну оцінку діяльності окремих посадових осіб Національного банку.

Відповідно до закону, голова Національного банку не може належати до політичних партій. Голові Національного банку, його заступникам, членам Правління Національного банку та іншим службовцям Національного банку забороняється входити до складу органів управління, бути акціонерами (учасниками) банків та інших фінансових установ.