Президент зупинив дію п’яти постанов Кабміну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію п’яти постанов Кабінету міністрів України стосовно залучення державними підприємствами іноземних кредитів.

Відповідний указ глави держави розміщений на його офіційному сайті.

Згідно з документом, Президент з мотивів невідповідності Конституції України зупинив дію постанов Кабміну:

- від 5 серпня 2009 року № 819 «Про залучення державним підприємством для постачання медичних установ «Укрмедпостач» у 2009 році іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію»;

- від 9 вересня 2009 року № 993 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 819» та № 1012 «Про залучення Національною акціонерною компанією «Украгролізинг» у 2009 році іноземного кредиту під державну гарантію для реалізації інвестиційного проекту впровадження ресурсозберігаючих технологій із закупівлею технічних засобів для заготівлі молока та його зберігання»;

- від 16 вересня 2009 року № 1025 «Про залучення у 2009 році державним підприємством для постачання медичних установ «Укрвакцина» іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо проектування та будівництва лікувально-профілактичних закладів, фельдшерсько-акушерських пунктів і сільських амбулаторій та оснащення їх медичним та іншим обладнанням, забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію»,

- а також від 23 вересня 2009 року № 1017 «Питання реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію».

Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Також глава держави звернувся до Конституційного Суду з проханням розглянути питання щодо конституційності вищезазначених постанов Кабінету міністрів.