Туркменія знову стала ласим шматком для Росії, Китаю і США

Смерть президента Туркменії Сапармурата Ніязова, ймовірно, потягне суперництво за вплив в регіоні між Росією, Китаєм і Сполученими Штатами, вважає фахівець Альфа-банку з питань стратегії Кріс Віфер (Chris Weafer).

"Туркменія знов стала ласим шматком, за який знову піде велика гра", - цитує його слова агентство Ассошиейтед Прес.

За офіційними даними, Сапармурат Ніязов помер в ніч на 21 грудня від серцевого нападу.

"Метою Росії буде збереження політичного впливу в країні. Водночас багато хто вважає, що скористатися цією можливістю (яка з`явилася після смерті Ніязова) спробують і США - щоб туди повернутися, збільшити там свій вплив і реалізувати план прокладки трубопроводу через Каспійське море (оминувши Росію). Я, проте, вважаю, що на похоронах Ніязова найбільшою делегацією буде китайська", - міркує Віфер.

Про перспективність регіону для іноземних компаній каже і голова відділу з вивченню газових ресурсів в Інституті енергетичних досліджень в Оксфорді Джонатан Стерн (Jonathan Stern). Він вважає, що тепер за всіма новинами з Туркменії будуть якнайуважніше стежити міжнародні нафтові корпорації.

Утім, багатообіцяючий газовий ринок Туркменії повинен бути, на його думку, грунтовно реформований, перш ніж ці корпорації зможуть його освоювати.

"Усі сторони, які можна назвати зацікавленими, і близько не підійдуть до цієї території, її ринок далекий від повної відповідності вимогам корпоративної відповідальності", - заявив Стерн в інтерв`ю агентству.

"Очевидно, що вони не можуть не звернути увагу на цю територію і не завважити тих перспектив, які вона відкриває. Але мені здається, ми не побачимо швидкого розвитку подій. Ми повинні з`ясувати, чи відбудуться реальні зміни в існуючому стані справ", - сказав експерт.

Як зазначає агентство, такі зміни можуть наступити або при натякові на демократизацію країни, або при відкритті аукціонів на її вуглеводневі ресурси.

РІА "Новости"