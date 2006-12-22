П`яний водій УАЗа розбив ГАЗ, Toyota і Daewoo

У Сімферополі (Крим) із вини водія, який перебував у стані сильного алкогольного сп`яніння, сталася аварія за участю чотирьох автомобілів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Державтоінспекції Криму, автомобіль УАЗ-3163 під керуванням п`яного 40-річного сімферопольця виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався в автомобіль Toyota Corolla. Не зупиняючись, УАЗ скоїв зіткнення з автомобілем Daewoo Nubira, який так само, як і Toyota Corolla, рухався в попутному напрямку. Після чого УАЗ, рухаючись заднім ходом, врізався ще й в автомобіль ГАЗ-32213, за кермом якого перебував 23-річний кримчанин. Водій УАЗу, з вини якого сталося це ДТП, із місця події втік. Проте, завдяки прийнятим співробітниками ДАІ заходам, на даний час встановлений і затриманий.

В аварії травми різного ступеня тяжкості одержали 3 людей - водій і пасажир Daewoo Nubira, а також пасажирка УАЗу.

За даними ДАІ, всього за минулу добу в Автономній Республіці Крим сталося 7 ДТП, в яких одна людина загинула і 8 одержали травми.