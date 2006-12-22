Черновецький виграв боротьбу за “Вечірній Київ”

Змінено виконуючого обов’язки головного редактора комунальної газети «Вечірній Київ».

Про це повідомив УНІАН депутат Київради Олександр БРИГИНЕЦЬ, посилаючись на інформацію Людмили ВОРОБЙОВОЇ, яка останнім часом виконувала обов’язки головного редактора газети.

Сьогодні після обіду до неї в кабінет прийшли заступник голови Київської міської державної адміністрації Віталій ЖУРАВСЬКИЙ та депутат Київради голова постійної комісії з питань культури, інформаційної політики Олександр ПРОГНИМАК, які супроводжували жінку, яку було представлено Л.ВОРОБОЙОВІЙ як нового виконуючого обов’язки головного редактора газети. Представники мерії показали відповідне розпорядження Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, яке підписано 21 грудня і згідно з яким на цю посаду призначено Світлану СИНЯКОВУ, яка протягом останнього півроку на заходах міського рівня представляла прес-службу КМДА.

Раніше С.СИНЯКОВА також мала стаж роботи у газеті «Вечірній Київ».

«Отак закінчилася боротьба комунальної газети за свободу слова в Києві», - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ. Він повідомив, що вже зв’язався з народним депутатом, головою Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації Андрієм ШЕВЧЕНКОМ, якого поінформував про ситуацію.

Довідка УНІАН. 6 листопада колектив “Вечірнього Києва” заявив про тиск з боку столичної влади при висвітленні столичної політики.

На прес-конференції в.о. головного редактора газети Л.ВОРОБЙОВА зазначила, що з моменту її призначення їй надходили вказівки від представників Київської міськдержадміністрації з приводу редакційної політики видання. Вона повідомила, що в.о. начальника Головного управління з питань взаємодії із засобами масової інформації і зв`язків з громадськістю КМДА Тетяна ВАСИЛЬЄВА наказала їй, що можна критикувати все, окрім мера, в той же час діяльність опозиції подавати в викривленому вигляді.

Виходячи з цього, колектив газети підписався під зверненням до представників депутатського корпусу Київради, зокрема, до постійної комісії з питань культури й інформаційної політики, з проханням ввійти до складу редакційної колегії редакції газети “Вечірній Київ”. О.БРИГИНЕЦЬ за рішенням комісії Київради був делегований до складу колегії газети.