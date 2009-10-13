Луцький мер: я зрозумів, що вона все зіпхнула на мене

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО стверджує, що всі бюджетні кошти, призначені для відшкодування пільгових перевезень громадян, перераховані з державного бюджету в повному обсягу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час спілкування з журналістами на Луцькому автозаводі.

«Усі питання щодо відшкодування пільгових перевезень треба задавати місцевій владі», – зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Натомість, Луцький міський голова Богдан ШИБА, який не був присутній під час розмови прем’єр-міністра з представниками ЗМІ, сказав журналістам: «Я тут не все почув, але я так усе зрозумів, що вона усе зіпхнула на мене».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку працівники Луцького підприємства електротранспорту пікетували міську раду з вимогою погасити заборгованість з виплати зарплати. На маршрути не вийшов жоден троллейбус.

Б.ШИБА зауважив, що вся проблема у тому, що не в повному обсязі надійшли субсидії з держбюджету. За його словами, «із запланованих 900 тисяч гривень до обласного центру Волині потрапило лише 300 тисяч».