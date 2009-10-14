Зупинився нафтопровід Одеса-Броди

Зупинено перекачування нафти нафтопроводом Одеса-Броди після відключення електропостачання нафтопереробної станції "Броди" (Львівська область), повідомляє в середу головне управління МНС України в Львівській області. Перебої з електропостачанням у Львівській і низці інших областей України відбулися через сильний вітер з дощем та мокрим снігом.

"Станом на 04.15 відбулася зупинка (роботи) нафтоперекачувальної станції "Броди", зупинено перекачування нафти нафтопроводом Одеса-Броди. Не йде перекачування нафти в напрямку Броди-Карпати-держкордон", - йдеться в повідомленні. Зараз на місці проводяться відновлювальні роботи.

РІА “Новости”