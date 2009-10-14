Працівники «АвтоКрАЗу» - під стінами парламенту

Близько 100 працівників ХК «АвтоКрАЗ» (м. Кременчук Полтавської області) та робітники, що були звільнені з цього заводу, сьогодні провели акцію протесту під стінами Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, під час акції люди скандували: «Жеваго, віддай зарплату!», «Жеваго, поверни нам наші гроші!» та «Жеваго, не звільняй людей!».

Учасники акції незадоволені масовими звільненнями, що постійно відбуваються на підприємстві, зокрема, за їхніми даними, за останні два місяці було звільнено більш як 200 працівників. Також учасники мітингу протестували проти невиплат зарплат - затримка з виплатами на підприємстві становить три місяці. Працівники заводу заявляють, що керівництво дбає про свої особисті прибутки і зовсім не думає про простих людей.

«Ми в дуже складній ситуації. Багатьох звільнено з заводу. Тим, хто працює, зарплату майже не платять. Зараз платять тільки за липень. Тому, як жити, ми не знаємо”, - заявив один з учасників акції. “От ми всі хто тут зібрався сьогодні зібрався хочемо запитати у власника нашого заводу - народного депутата ЖЕВАГО, за що нам жити”, - відзначив він.

Довідка УНІАН. 7 жовтня ц. р. начальник Головного управління праці і соціального захисту Полтавської облдержадміністрації Людмила КОРНІЄНКО повідомила, що Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» заборговувала своїм працівникам 6 млн. грн. За її словами, це пов’язано з невиплатою державою компенсації з ПДВ.

ХК «АвтоКрАЗ» випускає 27 основних моделей і майже 150 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

У 2008 році «АвтоКрАЗ» зменшив випуск автомобілів на 13% - до 3634 автомобілів.

У січні-вересні 2009 р. ХК випустила 190 автомобілів, що становить чверть обсягів виробництва за аналогічний період 2008 р.

Компанію контролює група банку «Фінанси та кредит» Костянтин и Олега ЖЕВАГО.