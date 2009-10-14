Термінове виготовлення закордонних паспортів подорожчало
23:35, 14 жовтня 2009Суспільство
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Пояснює міністр
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що підвищення цін на термінове виготовлення закордонних паспортів пов’язано із собівартістю їх доставки з Києва в регіони.
Як передає кореспондент УНІАН, про Ю.ЛУЦЕНКО сказав на прес-конференції в Києві.
Водночас він припустив, що це підвищення не відіб’ється якось серйозно на громадянах в тому числі через те, що сьогодні приблизно на 2/3 впала кількість заявок від громадян України на отримання закордонних паспортів.
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