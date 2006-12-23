Візит Путіна - найважливіша подія року

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК вважає найважливішою подією в українсько-російських відносинах 2006 року візит до Києва президента Російської Федерації Володимира ПУТІНА й проведення засідання міждержавної комісії "Ющенко-Путін". Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ТАРАСЮК заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

"Фактично, це є найважливішою подією 2006 року в українсько-російських відносинах", - заявив міністр закордонних справ України.

Глава МЗС зазначив, що зустріч глави Української держави Віктора ЮЩЕНКА і президента РФ Володимира ПУТІНА "була надзвичайно продуктивною". "Надзвичайно продуктивним" Б.ТАРАСЮК назвав і засідання міждержавної комісії. "Обидва президенти досягли важливих домовленостей, що стосуються всього спектру українсько-російських відносин", - зазначив глава МЗС.

Він також додав, що під час міждержавної комісії "Ющенко-Путін" йшлося не тільки про базування Чорноморського флоту РФ, співпрацю у сфері поставок енергоносіїв, але "йшлося значно ширше". За словами Б.ТАРАСЮКА піднімалися питання, що хвилюють як "мільйони українців в Україні та Росії", так і "мільйони росіян у Росії та Україні".

Глава МЗС також повідомив, що друге засідання міждержавної комісії пройде в першій половині 2007 року в Москві. За його словами, президенти Росії та України дали цілу низку доручень членам делегації, які були присутні на засіданні міждержавної комісії. "Передбачається підготовка великої кількості домовленостей, двосторонніх документів, які повинні бути підготовлені за дорученням двох президентів до наступного - другого засідання комісії", - повідомив глава МЗС України.