Такого снігу на Львівщині не бачили 12 років

Передчасна зима наробила шкоди у дванадцяти областях України. Через сильний вітер та сніг найбільше постраждала Львівщина. Завдані Львівській області збитки від стихії, станом на 21.00 14 жовтня, оцінюються у 10 млн грн., повідомив УНІАН голова Львівської облдержадміністрації Микола КМІТЬ.

За словами губернатора, з цієї суми 6 млн. грн. становлять збитки, завдані ВАТ «Львівобленерго», решта – збитки Львівської залізниці і витрати на першочергові аварійно-відновлювальні роботи.

«З резервного фонду бюджету області буде виділено 1 млн. грн. на проведення невідкладних робіт з ліквідації наслідків стихії», - поінформував М.КМІТЬ.

За інформацією Управління з питань надзвичайних ситуацій Львівської ОДА, упродовж 14 жовтня у гірських районах Львівщини випав сніг висотою до 25 см, тоді як востаннє такі снігопади у жовтні спостерігалися у 1997 році.

За інформацією управління, через сильний снігопад практично паралізовано рух на автошляхах гірських районів області – Турківському і Сколівському.

Також, як повідомляє пресс-служба Львівської міської ради, є перші потерпілі від негоди. Літня жителька Львова зламала ногу, послизнувшись на засніженій дорозі.

Довідка УНІАН. 26 жовтня 1997 року на Львівщині було зафіксовано випадіння снігу висотою 19 см, однак при цьому сніг йшов п‘ять діб поспіль.