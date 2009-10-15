Невідомі облили фарбою могилу радянських офіцерів і офіс ПР

Сьогодні вночі у центрі Чернівців невідомі облили білою фарбою усі вивіски на офісі Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, такою ж фарбою у Центральному парку культури облито могилу-пам’ятник офіцерам Радянської армії – учасникам визволення Буковини від фашистських загарбників.

Керівництво обласної та міської організацій Партії регіонів звернулося до правоохоронних органів з вимогою встановити особи тих, хто вчинив наругу над пам’ятником, та притягти їх до кримінальної відповідальності.

Хуліганські дії щодо свого партійного офісу «регіонали» Буковини пов’язують з тим, що окремим представникам політичних сил не сподобався нещодавній «успішний візит» у Чернівці лідера партії Віктора ЯНУКОВИЧА і та зацікавленість, яку проявили буковинці до його партійної програми.

Водночас в інтерв’ю УНІАН голова Чернівецької обласної організації ВО «Свобода» Віталій МЕЛЬНИЧУК назвав цей акт «абсолютною провокацією» проти національно-демократичних сил Буковини і «Свободи» зокрема.

«Переконаний, що з моїх побратимів ніхто не зміг би опуститися до такого низького рівня, тим більше у таке велике свято Покрови. Це не методи «Свободи». Ми якщо йдемо, то проти опонентів йдемо з відкритим забралом», - заявив В.МЕЛЬНИЧУК.