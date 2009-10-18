Символом Чернігова обрали міфічного звіра

Скульптурним символом Чернігова жителі міста обрали міфічного звіра семаргла.

Як повідомили у громадській організації "Громадська думка", серед 10 проектів скульптур шляхом смс- та Інтернет-голосування перемогу здобув саме семаргл. "За нього проголосували майже 2000 чернігівців, семаргл випередив інші скульптури – відьмочку та солов`я -розбійника, що увійшли до трійки лідерів", - сказав представник організації.

Автор проекту "семаргл-захисник" – чернігівець Сергій СИРБУ. Він оригінально підійшов до трактування образу чернігівського звіра, зобразивши його у вигляді покровителя і захисника рідного міста, що спить, охороняючи Катерининську церкву, що теж є одним з неофіційних символів міста над Десною.

"Громадська думка" обіцяє встановити скульптуру у центральній частині Чернігова вже навесні. В організації сподіваються, що скульптура дійсно стане символом міста і приваблюватиме туристів.

Довідка УНІАН. Семаргл (симаргл) – "чернігівській звір", зображення якого збереглося на капітелі (верхній частині колони) одного з давньоруських храмів Чернігова ХІІ століття. За однією з версій, має іранське походження. Він зображається у вигляді фантастичної істоти з головою собаки, парою лап, пташиними крилами, лускатим тулубом, що обвитий лозою, та зміїним хвостом.

Крім того, семаргла тлумачать як східнослов`янського бога, покровителя насіння та коріння, охоронця рослинності, що входив до складу пантеону князя Володимира. Також фігурує як бог вогню. Ані функції, ані значення слова напевно невідомі, оскільки у літописах слово писалося по-різному, а іноді ділилося на два слова.