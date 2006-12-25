Родичі Мельниченка подадуть до суду на Олеся Бузину

Родичі покійного історика Ігоря Мельниченка мають намір подати позов до суду на автора книжки "Таємна історія України-Руси" Олеся БУЗИНУ через наявні в ній текстові збіги з роботами історика.

Про це заявив УНІАН адвокат Сергій КОЗЬЯКОВ, який представляє інтереси сім`ї МЕЛЬНИЧЕНКА.

Зокрема, за його словами, книжка Олеся БУЗИНИ, видана в 2006 році, дивно співзвучна в багатьох місцях з книжкою Ігоря Мельниченка "Історичний портрет у синьо-жовтому інтер`єрі", що вийшла у видавництві "Юстініан" двома роками раніше. Є збіги в розділах про Михайла Грушевського, його "Історії України-Руси", про Центральну Раду. "Йдеться не просто про обнародування практично невідомих яскравих моментів біографії Грушевського, діяльності Центральної Ради і Кабінету міністрів на чолі з Голубовичем, а про їх вельми схожий, якщо не сказати однаковий, опис", - підкреслив адвокат.

Як заявив адвокат, "дивні текстові збіги робіт Олеся БУЗИНИ, виданих у 2005-2006 роках, з книжкою покійного І.Мельниченка зацікавили родичів Мельниченка». Стаття про це з`явилася в останньому номері журналу «Профіль», який вийшов 25 грудня.

"Власне юридичний інтерес викликає можливість у такому разі звинуватити автора, що видав свій твір пізніше, в плагіаті. Проте без рішення суду висунення такого звинувачення незаконне", - каже адвокат.