Заборона на валютне кредитування - не на добре

Пряма заборона на валютне кредитування недоцільна. Таку думку сьогодні на прес-конференції в УНІАН висловив голова правління КБ «ПриватБанк» Олександр ДУБІЛЕТ.

«Я сподіваюся, що НБУ діятиме виключно ринковими методами, не забороняючи, а вводячи певне стимулювання через зміну резервних вимог. Мені здається, що це ефективніший механізм», - сказав банкір.

О.ДУБІЛЕТ переконаний, що в такому разі запозичення, які здійснюватимуть українські банки на зовнішніх ринках, «будуть ефективними, й доповнюватимуть ту пасивну базу, яка є сьогодні в банків».

Голова правління зазначив, що «ПриватБанк» у 2007 році має намір виходити на зовнішні ринки запозичень, у тому числі й випускати євробонди. При цьому банкір не уточнив суми планованих запозичень.

Як повідомлялося, Національний банк України заявляв про наміри обмежити видачу кредитів у іноземній валюті для тих осіб, у яких немає доходів у інвалюті. Свої наміри НБУ мотивує зниженням ризиків, які існують при валютному кредитуванні.