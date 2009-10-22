Скажена кішка покусала господарів

На Закарпатті скажена кішка покусала двох людей.

Як повідомили УНІАН у Центру пропаганди ГУ МНС в Закарпатській області, постраждали 31-річна мати і 8-річна донька – мешканці с. Туриця Перечинського району.

За словами матері, з невідомих причин домашня тварина накинулася на неї та її 8-річну доньку.

Жінки з укусами звернулися до лікарів, які після обробки ран одразу призначили потерпілим профілактичну вакцинацію від сказу.

Надзвичайна подія сталася ще 18 жовтня, однак лише сьогодні стали відомі результати розтину тіла домашньої тварини. У Санстанції підтвердили попередній діагноз – захворювання кішки на сказ.

Відомо, що тварина загинула невдовзі після того, як накинулася на господарів, її тіло передали в Закарпатську обласну ветеринарну лабораторію для проведення аналізів.

За даними Центру пропаганди МНС, тіло тварини спалили, а в дворогосподарствах населеного пункту проведені ветеринарні заходи.

На даний час потерпілі перебувають під наглядом лікарів Перечинської районної лікарні.