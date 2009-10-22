Львів просить Тимошенко і Ющенка захистити католицький університет

Міський голова Львова Андрій САДОВИЙ виступає проти окремих змін до Закону України «Про вищу освіту», якими передбачено встановити залежність типу ВНЗ від кількості студентів денної форми навчання.

Як передає кореспондент УНІАН, у зверненні до керівництва держави, оприлюдненому 21 жовтня на сесійному засіданні міської ради Львова, міський голова зазначив, що у разі прийняття положення про залежність типу вищого навчального закладу від кількості студентів денної форми навчання, “Український Католицький Університет (УКУ) у Львові, єдиний вищий навчальний заклад такого типу на теренах колишнього Радянського Союзу, ризикує втратити свій статус і стати не більше, ніж професійним коледжем”.

У зверненні, зокрема, наголошується: “Будучи одним із ініціаторів процесу розширення автономії ВНЗ України, УКУ, як приватний ВНЗ, може виявиться повністю позбавленим права претендувати на ширшу університетську автономію”.

Окрім того, залежність “статусу ВНЗ від кількісних показників складу студентів не відповідає світовій практиці і дискримінує ті приватні ВНЗ, які здійснюють свою діяльність на вищому рівні, ніж частина державних навчальних закладів», - зазначається у зверненні.

Текст звернення А.САДОВОГО був одностайно підтриманий депутатами міської ради і направлений Президенту України, прем‘єр-міністру, Міністерству освіти і науки України.

Як зазначив під час брифінгу, присвяченому даному питанню, перший проректор УКУ Тарас ДОБКО, Український католицький університет у Львові тримає курс не на гігантоманію, а на збереження культури навчання. Відтак, чисельність студентів не планували більшою за 2,5 тис. осіб. Сьогодні в УКУ навчається 550 студентів стаціонару, 45 – заочників та 300 – за різноманітними програмами.

«Незрозуміло, яким чином збільшення кількості студентів має привести до підвищення якості діяльності ВНЗ», - зазначив кореспонденту УНІАН ректор УКУ о. д-р Борис ҐУДЗЯК.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 23 вересня підтримав проект закону "Про вищу освіту", розроблений МОН з участю провідних ВНЗ України.

У новій редакції закону вводиться розподіл вищих навчальних закладів. Існуватимуть класичні університети (мінімум 6 тисяч студентів денної форми навчання, 8 галузей освіти - 8 наукових спеціальностей); профільні університети (4 тисячі студентів, 4 галузі освіти, 3 наукові спеціальності); академії (2 тисячі студентів, 1-2 галузі освіти, 2 наукові спеціальності), коледжі (не менше тисячі студентів, підготовка бакалаврів) і професійні коледжі (не менше 500 студентів, підготовка молодших спеціалістів).

Тобто, кожна назва навчального закладу автоматично даватиме розуміння про критерії та масштаби цього ВНЗ. Інститути перестануть бути окремими вищими навчальними закладами і можуть існувати лише в структурі університету чи академії.

Довідка УНІАН. Український католицький університет - науково-педагогічна установа, що успадкувала і продовжує наукову діяльність Греко-католицької богословської академії, яку створив у 1928-1929 роках у Львові Митрополит Андрей Шептицький, а очолив її перший ректор о. Йосиф Сліпий.