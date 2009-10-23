Будівництво комплексу "Менора" буде завершене в 2011 році

04:05, 23 жовтня 2009
Суспільство
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Повідомлення з Дніпропетровська

Дніпропетровська єврейська громада планує завершити будівництво єврейського багатофункціонального комплексу "Менора" до вересня 2011 року.

Про це УНІАН стало відомо з офіційного повідомлення громади.

«Менора» має стати найбільшим єврейським багатофункціональним центром у світі і розташується в єдиному комплексі з Центральною синагогою Дніпропетровська «Золотая роза».

«Менора» складатиметься з 7 башт, що символічно нагадуватимуть Храмовий семисвічник. Перші 2 башти будуть 5-поверховими, наступні дві - 10-поверхові, далі - дві 15-поверхові башти. Ці дві лінії замкне кутова 20-поверхова башта.

В багатофункціональному комплексі передбачені музейні приміщення, зокрема буде відкрито музей історії Холокосту, магазини, кафе, два кошерних ресторани, готель.

У «Менорі» також буде зала урочистостей «Менора-Холл»» на 800 місць. Загальна площа комплексу складе близько 42 тис. кв. метрів.

Ідея створення Центру «Менора» належить президенту Дніпропетровської єврейської громади Геннадію БОГОЛЮБОВУ і його партнеру - президенту Об’єднаної єврейської громади України, члену Опікунської ради Дніпропетровської єврейської громади Ігорю КОЛОМОЙСЬКОМУ, які фінансують будівництво, що розпочалося на початку цього року.

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