У Харкові жорстоко побили начальника управління ОДА

У Харкові було скоєно напад на начальника головного управління промисловості, транспорту та зв’язку Харківської облдержадміністрації Владилена ВАВІЛОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомляє веб-сайт Харківської облдержадміністрації.

За інформацією заступника голови облдержадміністрації Сергія СТОРОЖЕНКА, троє невідомих завдали В.ВАВІЛОВУ тяжких тілесних ушкоджень. З черепно-мозковою травмою він був доставлений в одну з лікарень міста.

Голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вважає, що напад на В.ВАВІЛОВА безпосередньо пов’язаний з останніми подіями у місті, передає веб-сайт.

«Некомпенсований бандитський терор, який ми отримали останнім часом, має свій розвиток», - сказав А.АВАКОВ.

Губернатор заявив, що не збирається «залишати цей факт без належного реагування».

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня у Харкові було вчинено напад на двох посадовців міської ради.