Янукович обіцяє відновити чисельність Збройних сил

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє перевести Збройні сили на контрактну основу і відмінити призов на строкову службу з 2011 року, а також забезпечити військовослужбовців житлом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у передвиборчій програмі В.ЯНУКОВИЧА «Україна для людей», виголошеній сьогодні на XII з’їзді Партії регіонів, який висунув його кандидатом у президенти України.

У розділі програми «Сильна армія» політик планує провести реформування Збройних сил, поновити їхню чисельність відповідно до загроз державі та її економічних можливостей.

При цьому, наголошує В.ЯНУКОВИЧ, ЗСУ будуть переведені на формування військовослужбовцями за контрактом з 2011 року.

Політик також обіцяє вирішити житлове питання в армії.

«Разом із офіцерськими погонами молоді офіцери будуть отримувати і ключі від службових квартир, які згодом можуть стати їхніми власними», - заявив він.

Серед інших пріоритетів реформ у сфері нацбезпеки і оборони В.ЯНУКОВИЧ також заявляє про переозброєння Збройних сил на сучасні види зброї, а також обіцяє відродження суворовських училищ і військових ліцеїв.