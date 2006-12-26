Янукович запропонував Азербайджанові модернізувати танки

Україна запропонувала Азербайджану проект модернізації українських танків Т-64, які перебувають на озброєнні Збройних сил Азербайджану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністра України Віктор ЯНУКОВИЧ після зустрічі з прем`єр-міністром Азербайджану Артуром РАСІЗАДЕ.

«Їх модернізація (танків Т-64 – УНІАН) зараз необхідна азербайджанській армії, і ми маємо всі можливості провести їх модернізацію», - сказав прем`єр, відзначивши при цьому, що Україна має у своєму розпорядженні всі технічні можливості для реалізації даного проекту.