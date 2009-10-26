Пам’ятник Іванові Гонті відкрили на Черкащині

Пам’ятник Іванові Гонті урочисто відкрили в місті Христинівка Черкаської області.

Як передає кореспондент УНІАН, ініціатором установлення пам’ятника землякові став міський голова Христинівки Микола НАКОНЕЧНИЙ.

Він розповів УНІАН, що пам’ятник зводили за спонсорські кошти. 260 тисяч гривень на зведення пам’ятника пожертвували місцеві підприємці і навіть громадяни Росії, уродженці Христинівки. Семиметровий пам’ятник встановлений в міському парку імені Івана Гонти на в’їзді в місто. Висота всього монумента – 12 метрів.

В руках український козак тримає булаву, а біля його ніг стоїть гармата. На думку мера, скульптура ватажка гайдамацького руху нагадуватиме українцям, що вони мають боротися за рідну землю та з її поневолювачами. Вступаючи на урочистому мітингу з нагоди відкриття, прапраправнучка Івана Гонти Лідія МАКСИМЕНКО попросила встановити хоча б пам’ятний знак у його рідному селі Розсішки Христинівському районі Черкаської області.

Довідка УНІАН. І.Гонта (1705 - 1768) - ватажок українського гайдамацького руху, один з провідників Коліївщини, визвольного повстання 1768 року проти релігійного, національного та соціального гніту на території Правобережної України.