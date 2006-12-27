Квартплата у Києві в 2 рази вища, ніж у Москві

За рівнем цін на послуги ЖКГ Київ, який посідає 65-е місце в рейтингу найдорожчих міст світу-2006, в два рази обігнав Москву, що стоїть на 4-му місці списку.

Наприклад, дві людини, які мешкають у 1-кімнатній квартирі на околиці російської столиці, в перерахунку на наші гроші, платять за «комуналку» 170 гривень, пише газета «Сєгодня». Кияни після тепер уже неминучого підвищення тарифів на послуги ЖКГ за таку ж кількість людей, мешканців аналогічної квартири, віддаватимуть 300 гривень. За трикімнатну квартиру в Крилатському, що вважається одним з престижних районів Білокам`яної, загальною площею близько 100 «квадратів», за умови, що у ній прописано 6 чоловік, москвичі платять близько 2300 рублів. Це – 437 гривень. У українській столиці за таку ж квартиру в місяць з 1 грудня доведеться викласти майже 800 гривень. У два рази більше.

Якщо пройтися «по пунктах», то утримання і ремонт житла мешканцям 1-кімнатної квартири в районі Південне Бутово (Москва, спальний район) обходиться в 9,7 гривень. Мешканці 1-кімнатної квартири на Борщагівці (Київ, спальний район) за те ж саме платитимуть 61,24 грн. Опалювання 57,49 грн і 72,58 грн відповідно. Антена - 8,17 і 15 гривень. Холодна вода – 3,5 і 27,92 грн при нормах споживання 6,25 кубометрів на людину для Москви і 5,5 кубів на людину в Києві. Гаряча вода – 9,25 і 81,02 відповідно.

Спроба порівняти зарплати ще більш прикро вразила кореспондента «Сєгодня». Cередній по Москві дохід за офіційними даними складає 1000 доларів. З урахуванням «конвертів» - близько 2000. А в Києві, за відомостями КГГА, середня зарплата складає 1760 гривень.

Як сказав перший заступник мера Москви, пише видання, тарифи на ЖКГ не підвищувалися у російській столиці вже давно. А ті підвищення, які проходили, складали 15-20%. У рази, як у Києві, московські тарифи на «комуналку» не піднімали ніколи.