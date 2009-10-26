Десант УЄФА їде перевіряти другу національну біду України

Сьогодні розпочинається черговий візит в Україну делегації інспекторів УЄФА з питань стадіонів та безпеки.

Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації футболу України.

Фахівці Союзу європейських футбольних асоціацій перевірять стан реалізації проектів арен та підготовки прилеглих до них територій в приймаючих містах. Окрім того, в ході чотириденного візиту представники УЄФА проінспектують дорожню інфраструктуру, зокрема, автомагістралі, які пов’язують приймаючі Євро-2012 міста в Україні.

З 1 по 6 листопада відбудеться робочий візит в Україну експерта УЄФА з питань аеропортів Пітера ХЕМПСОНА, який проінспектує процес розвитку інфраструктури аеропортів всіх приймаючих міст.

З 4 по 8 листопада в Україні перебуватимуть високопосадовці УЄФА Мартін КАЛЛЕН та Девід ТЕЙЛОР, які відвідають приймаючі міста та проведуть зустрічі з представниками центральної і місцевої влади. В ході візиту вони перевірять стан робіт на стадіонах, перебіг реконструкції аеропортів, зокрема в частині зведення нових терміналів, обговорять з українською стороною концепції роботи громадського транспорту, безпеки, розміщення вболівальників тощо. Крім того, М.КАЛЛЕН і Д.ТЕЙЛОР відвідають мерії приймаючих міст, де їм будуть презентовані деталізовані плани Києва, Донецька, Львова та Харкова щодо прийому матчів фінальної частини Євро-2012.

За словами голови Місцевого організаційного комітету Євро-2012 в Україні Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО, ці візити матимуть особливе значення для нашої країни у зв’язку з наближенням дати ухвалення УЄФА рішення стосовно формату турніру. Тобто, йдеться про завершальний етап інспекцій, результати яких ляжуть в основу вирішального висновку Союзу європейських футбольних асоціацій.

Як повідомлялося, Виконком УЄФА остаточно визначиться з кількістю українських міст, які прийматимуть Євро-2012, на грудневому засіданні у португальській Мадейрі.