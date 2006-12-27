Колишній зять президента отримав 17 років колонії

Колишній зять президента Карачаєво-Черкесії Алія Каїтов засуджений до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Верховний суд республіки визнав його винним в організації вбивства депутата парламенту КЧР Расула Богатирьова і ще шести чоловік, повідомляє Лента.ру.

Раніше представник держобвинувачення зажадав для Каїтова 20 років колонії суворого режиму. Всього у справі проходять 16 чоловік. Вісім з них звинувачуються у вбивстві, а інші - в приховуванні цього злочину.

Головними виконавцями злочину визнані Азамат Акбаєв і Темірлан Бостанов. Вони засуджені до довічного ув’язнення в колонії особливого режиму, повідомляє РІА Новости.

Крім того, до 16 років колонії суворого режиму засуджений Герман Ісмайлов, до 14 років - Дмитро Давидов, до дев`яти років - Микола Соболєв і до восьми з половиною - Станіслав Ільїнський.

Ще вісім підсудних - Микола Дремлюк, Анатолій Шульга, Нюр-Ахмат Салпагаров, Михайло Шульженко, Ігор Пуненков, Валерій Шеховцов, Євген Орлов, Микола Федарець - винні в приховуванні злочину, засуджені до різних термінів ув`язнення, зокрема до умовних.

Тіла семи місцевих підприємців були виявлені на початку листопада 2004 року в покинутій шахті Карачаївського району республіки. В рамках кримінальної справи був заарештований Алі Каїтов, депутат народного зібрання республіки і гендиректор ВАТ "Кавказцемент", акціонерами якого були загиблі. За версією слідства, вбивство було скоєне на дачі Каїтова, а мотивом стала боротьба за контроль над компанією.

Каїтов був одружений на дочці президента республіки Мустафи Батдиєва. Після взяття Каїтова під варту його дружина оформила з ним розлучення.