Керівництво «Міттал Стіл Кривий Ріг» дасть прес-конференцію

28 грудня о 17-15 у м.Кривий Ріг (ПК ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг», проспект Металургів, 7)відбудеться прес-конференція, присвячена річниці роботи компанії Mittal Steel на підприємстві у Кривому Розі та підписанню колективного договору на 2007-2008рр. на ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» за участю керівництва підприємства. Телефони: (044)270-72-40, (056) 478-32-94.

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