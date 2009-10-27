У ПАР знайшли мертвим українського моряка

У ПАР знайшли мертвими у своїх каютах двох моряків – громадян Росії та України. Як повідомляє видання «Морський бюлетень», моряки з судна Atlantic Eland померли ймовірно від отруєння. Ще двох громадян Росії госпіталізовано.

«Двох моряків – громадян Росії і України – знайшли мертвими у своїх каютах, ще двох, громадян Росії, госпіталізовано. Ведеться слідство, підозрюється отруєння», - йдеться в повідомленні на сайті.

В кінці минулого тижня судно Atlantic Eland під мальтійським прапором з російсько-українським екіпажем прибуло в порт Річардс Бей (ПАР). Судно управляється пітерською компанією.

Газета.ру