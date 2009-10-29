У двох областях через грип закрили навчальні заклади

В Тернопільській та Івано-Франківській областях у зв’язку з розповсюдженням грипу оголошено карантин в навчальних закладах.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди ГУ МНС в Тернопільській області України, в Тернополі з 28 жовтня зупинено навчання в 10-ти вишах, 11 ПТУ і коледжах. Відповідні накази видали керівники закладів у зв’язку з ростом захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання. Станом на 22.00 28 жовтня в Тернополі було зареєстровано 244,5 хворих на 10 тис. населення.

Загалом в області захворіло 3,088 тис. осіб, з них 1,335 тис. – діти. Госпіталізовано 90 хворих, з них 46 дітей. Всього по області призупинено навчання в 106-ти дитячих навчальних закладах, в яких навчається 41,598 тис учнів.

Як повідомлялося, 20 жовтня члени міської надзвичайної протиепідемічної комісії оголосили епідемію грипу та ГРВІ у Тернополі. Станом на 20 жовтня рівень захворюваності на ГРВІ у місті становив 172,5 випадків на 10 тисяч населення. Епідеміологічний поріг для Тернополя становить 160 хворих на 10 тисяч населення.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, у регіоні у зв’язку з поширенням грипу оголошено карантин у всіх навчальних закладах. Рішення про оголошення карантину прийнято вчора на розширеному засіданні обласної надзвичайної протиепідемічної комісії, яка обговорювала стан захворювання на ГРВІ і грип на Прикарпатті.

Обласна протиепідемічна комісія рекомендувала навчальним закладам призупинити навчальний процес на 14 днів.