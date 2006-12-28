Костусєв наказав УкрГаз-Енерго на 170 тисяч

Антимонопольний комітет України оштрафував ЗАТ «УкрГаз-Енерго» за невчасне надання інформації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК, посилаючись на рішення, ухвалене сьогодні на засіданні комітету.

«Сьогоднішнє рішення - це об`єктивна оцінка перешкод, що їх чинила компанія на виконання завдань, покладених на Антимонопольний комітет законом», - наголосив голова Комітету Олексій КОСТУСЄВ.

Зі свого боку, повноважний представник компанії «УкрГаз-Енерго» визнав факт порушення, зобов`язавши сплатити штраф до державного бюджету і дотримуватись вимог законодавства.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада ц.р. АМК поводився із запитом в ЗАТ "УкрГаз-Енерго" про надання інформації стосовно обсягів реалізації газу і укладення із споживачами договорів, а також з проханням пояснити причини відмови окремим підприємствам у постачанні газу в листопаді.

Потім Антимонопольний комітет порушив справу проти ЗАТ «УкрГаз-Енерго» за ненадання до 20 листопада ц.р. на вимогу АМК інформації. У свою чергу, компанія письмово сповістила Комітет, що надасть дані згідно із Законом «Про інформацію», яким передбачено тридцятиденний термін. У зв`язку з цим АМК відзначив, що положення даного закону не пов`язані з вимогами конкурентного законодавства в частині реагування на запити Комітету. Враховуючи це, АМК порушив справу проти компанії і повторно звернувся з вимогою надати вичерпні дані до 12 грудня ц.р.

12 грудня ЗАТ "УкрГаз-Енерго" заявило, що надало документи в АМК. За інформацією АМК, компанія подала дані про те, що на її адресу надійшло 26 млрд. кубометрів газу для продажу на українському ринку, хоча, за даними АМК, мав місце інший обсяг - 34 млрд. кубометрів.

У зв`язку з цим АМК визнав необхідним провести додаткову перевірку інформації і встановити, яка цифра є точнішою. Після цього буде зроблено висновок про наявність ознак структурної монополії. Такою ознакою є частка компанії на ринку, яка перевищує 35%. Наступним етапом у цьому питанні стане відповідь Комітету на 14 поданих у комітет заяв, у яких "УкрГаз-Енерго" звинувачується у зловживанні монопольним становищем і відмові в поставках газу.

Довідка УНІАН. Створене в лютому 2006 року "УкрГаз-Енерго" - спільне підприємство НАК "Нафтогаз України" і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія) - з квітня 2006 року є єдиним постачальником природного газу до України. "УкрГаз-Енерго" продає промисловим споживачам України природний газ, що його купують у RosUkrEnergo.