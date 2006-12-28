У перший день нового року Києву обіцяють мокрий сніг

29 грудня на території України за прогнозами синоптиків очікується хмарна погода. У північних, східних областях, а вдень на крайньому заході пройде невеликий сніг та мокрий сніг. На решті території без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, в Карпатах до 8° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, в Криму 3-8° тепла.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

30-31 грудня буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень 31 грудня у західних областях невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура на Лівобережжі (окрім Херсонщини) вночі 5-10° морозу, 31 грудня місцями 11-13° морозу, вдень 0-5° морозу; на решті території вночі 30 грудня 1-6° морозу, 31 грудня 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 2-7° морозу; в Криму вночі 30 грудня 2-7° морозу, 31 грудня 5-10° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла (на узбережжі вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла).

1-2 січня у західних, північних, вдень і у східних областях часом пройдуть невеликі опади; на решті території без істотних опадів, лише вдень 2 січня у південних областях буде невеликий дощ. Температура вночі 1 січня 1-6° морозу, у східних областях до 9° морозу, у західних областях близько 0°, 2 січня в Україні від 3° морозу до 3° тепла; вдень 0-5° тепла (1 січня у східних областях від 3° морозу до 2° тепла), в Криму, а 2 січня і у південних областях 2-8° тепла.

У м.Києві та області 29 грудня буде хмарно, невеликий сніг та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві та області вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

30-31 грудня буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 30 грудня 1-6° морозу, 31 грудня 3-8° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла.

1-2 січня вночі пройде невеликий сніг, вдень місцями невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу. Температура 1 січня вночі 1-6° морозу, 2 січня від 2° морозу до 3° тепла; вдень 0-5° тепла.