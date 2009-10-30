Міськради віддали свої автомобілі медикам

У Тернополі 8 службових автомобілів міської ради передано для користування медичним установам міста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, відповідне розпорядження підписав міський голова Роман ЗАСТАВНИЙ.

“Усі машини передано з водіями, які працюватимуть і на вихідні. Ці автомобілі використовують дільничні лікарі для доїзду до хворих, адже управління охорони здоров’я уже закликало тернополян викликати лікарів до дому, а не ходити по поліклініках, щоб не створювати скупчень”, – повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби міськради О.УДИЧ.

За його даними, зокрема надано автомобілі усіх заступників мера. Не передано лише автомобіль, який використовує у службових поїздках сам Р.ЗАСТАВНИЙ, оскільки він користується для цих цілей своїм власним автомобілем, який здає в оренду міській раді за ціною 1 грн. в рік.

Також Р.ЗАСТАВНИЙ видав розпорядження частково залучити для допомоги медичним установам і службовий транспорт комунальних підприємств Тернополя.

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Рішенням міського голови Львова Андрія САДОВОГО сьогодні у користування львівських лікарень було передано службові автомобілі міської ради.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, для забезпечення надання медичної допомоги хворим на грип та ГРВІ за місцем проживання Управлінню охорони здоров`я виділено 20 легкових автомобілів, які перебувають в комунальній власності міста.

«Автомобілі передано лікарям, щоб вони могли оперативно діставатись із лікарні до пацієнтів, на виїзди», - поінформував УНІАН директор департаменту «Адміністрація міського голови» Олег БЕРЕЗЮК.