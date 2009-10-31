Київрада дозволила продати пакет акцій для погашення боргу

Київська міська рада надала дозвіл комунальному підприємству “Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв” на продаж акцій, що належать територіальній громаді столиці, для погашення боргу в розмірі 3,5 млн. грн. перед ТОВ “Будівельна компанія “Міськбудінвест”.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення було прийнято депутатами Київради 29 жовтня. Відповідний проект рішення підтримали 99 зі 112 присутніх у залі депутатів.

Згідно з документом, буде продано 278 тис. акцій ВАТ “Атомпрофоздоровниця”, що були придбані Гендирекцією у власність територіальної громади міста Києва відповідно до рішення Київради від 30 вересня 2004 року.

Загальна номінальна вартість цих акцій - 2 млн. 780 тис. грн., ціна продажу - 3 млн. 500 тис. 20 грн.

Згідно з пояснювальною запискою, Гендирекція з обслуговування іноземних представництв взяла на себе зобов’язання придбати акції ВАТ “Атомпрофоздоровниця” та сплатити 3,5 млн. грн.

Компанія “Міськбудінвест” виступила поручителем Гендирекції у цій угоді.

10 грудня 2004 року між Гендирекцією та «Міськбудінвестом» було укладено угоду про порядок розрахунків за договором поруки, згідно з якою комунальне підприємство зобов’язалась передати в заставу будівельній компанії акції ВАТ “Атомпрофоздоровниця” до моменту погашення заборгованості. Оскільки Гендирекція не погасила боргу перед ТОВ “Міськбудінвест” і не передала у заставу акції, будівельна компанія звернулась до господарського суду Києва.

На виконання рішення цього суду від 1 вересня 2008 року Гендирекція передала ТОВ “Міськбудінвест” у заставу вказані акції ВАТ “Атомпрофоздоровниця”.

На даний час комунальне підприємство не має фінансової можливості викупити ці акції.

У свою чергу, ТОВ “Міськбудінвест” погодилась здійснити необхідні дії для розблокування з-під застави акцій за умови погашення Гендирекцією заборгованості шляхом продажу вказаних акцій самій же будівельній компанії.

Проект рішення був поданий на розгляд сесії Київради депутатом від БЮТ Борисом ДРОБОТОМ.