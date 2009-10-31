У МНС присягаються, що над Києвом не розпилювали нічого противірусного

Чутки про те, що нібито над Києвом розпиляють речовини для боротьби з вірусними інфекціями не відповідають дійсності.

Про це заявив начальник прес-служби Міністерства надзвичайний ситуацій Ігор КРОЛЬ у коментарі інтернет-виданню «Українська правда».

«Хтось цілеспрямовано телефонує в ЗМІ і викидає таку інформацію. Сидить зараз десь у себе вдома, в офісі, дивиться Інтернет і отримує задоволення», - сказав він.

При цьому І.КРОЛЬ додав, що «прес-служба МНС закликає не вірити жодним провокаціям, а довіряти тільки офіційній інформації уряду, Мінохоронздоров`я, МНС».

Він також нагадав, що впродовж року були такі провокації, «щоб зірвати курортний сезон, кілька разів були чутки, що «вибухала» Чорнобильська атомна станція».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство охорони здоров`я оголосило в Україні епідемію грипу A/H1N1.

Станом на 9:00 30 жовтня, кількість хворих становить 81 тис., з них 33,5 тис. - діти. Госпіталізовано 2 341 людину, з них 1 100 дітей.

Мінохоронздоров`я підтвердило 33 випадки смерті від грипу і гострих респіраторних вірусних захворювань, починаючи з 19 жовтня, в Тернопільській, Івано-Франківській і Львівській областях.

Кабмін ввів карантин в 9 областях у зв`язку з епідемією грипу А/H1N1, і ввів заборону на проведення масових заходів і канікули у навчальних закладах на 3 тижні.