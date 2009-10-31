На Буковині епідемія грипу забрала життя вже 5 людей

Вранці 31 жовтня від грипу на Буковині померла ще одна людина. Таким чином, епідемія в Чернівецькій області забрала життя уже п’яти осіб, 15 перебуває у край важкому стані в реанімаційних відділеннях області, понад 170 буковинців - під наглядом лікарів у стаціонарах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Чернівцях повідомили начальник управління охорони Чернівецької ОДА Ігор ШКРОБАНЕЦЬ та головний санітарний лікар Буковини Олександр СВІТЛИЧНИЙ.

В померлих точно встановлений діагноз «свинячого грипу» лише в однієї людини, у чотирьох – проби на підтвердження вірусу H1N1 знаходяться у лабораторіях Києва і Лондона, йдеться у повідомленні.

За словами спеціалістів, протягом останніх двох днів на Буковині захворіло більше людей, ніж за весь минулий тиждень.

Визначено підприємства, які виготовлятимуть в Чернівецькій області захисні маски.

Для забезпечення їх сировиною, за вказівкою уряду вилучено 180 кілометрів марлевої тканини з мобілізаційного резерву.

У всіх закладах освіти – дошкільних, школах, позашкільних, вузах усіх рівнів акредитації припинено навчання. За словами заступника голови ОДА, було забезпечено виїзд іногородніх студентів з міста. У місті залишилося 5% студентів, забезпечено догляд за хворими студентами, які не потребують госпіталізації, в гуртожитках.

Голова ОДА Володимир Куліш звернувся до голови Державної прикордонної служби з проханням закрити місцеві пункти пропуску на державному кордоні.

Станом на 31 жовтня, на Буковину надійшло лише трохи більше 1 тисячі доз препарату «Таміфлю». Потреба Буковини в цьому препараті становить щонайменше 10 тисяч доз, повідомили в ОДА.