Будинок Руссова спалахнув знову

В Одесі сьогодні приблизно о 20:00 вдруге зайнявся будинок Руссова, що є пам`ятником архітектури національного значення.

Як передає кореспондент УНІАН, за викликом мешканців сусідньої будівлі до місця події оперативно прибули три пожежні розрахунки. І в результаті злагоджених дій протягом чверті години вони змогли локалізувати і загасити полум`я на четвертому поверсі будівлі.

Будинок Руссова, що повторно горів, залишається в оточенні нарядів міліції.

Нагадаємо, перша пожежа в будинку Руссова почалася на 3-му поверсі приблизно в 21:15 29 жовтня. Причому перед цим деякі перехожі бачили на даху будинку підозрілих людей. Полум`я швидко охопило майже всю будівлю. За годину після спалаху впала башта, яка стояла у верхній частині будівлі. За вказівкою керівників міських служб, які прибули на місце події, було припинено подачу електроенергії в цей житловий квартал. До години ночі 12 пожежним розрахункам вдалося локалізувати основні вогнища пожежі, і до світанку його повністю загасили.