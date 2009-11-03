Залізниця зустрічає епідемію додатковими касами

«Укрзалізниця» відкрила додаткові каси на вокзалах, щоб уникнути масового скупчення населення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

За словами генерального директора відомства Михайла КОСТЮКА, відкрито додатково 30% кас. При цьому всі приміські і міжміські поїзди прибирають 3-4 рази на добу. На вокзалах створено триденний запас дезинфікуючих засобів і постійно проводиться прибирання приміщень. Також залізничники посилили санітарну обробку вагонів.

Як відзначив М.КОСТЮК, «Укрзалізниця» однією з перших відреагувала на погіршення епідеміологічної ситуації в Україні (на розповсюдження гострих респіраторних вірусних інфекцій, зокрема, грипу А/Н1N1), і на залізничному транспорті одразу було впроваджено протиепідеміологічні заходи. За словами гендиректора, всі категорії залізничників, які контактують з населенням, терміново було переведено в режим роботи в масках. “Безкомпромісно – весь персонал контактної групи, а це - провідники, працівники вокзалів, локомотивні бригади - працюють в масках незалежно від того, в якому напрямку їде поїзд", – відзначив М.КОСТЮК.

Крім того, за його словами, вся залізнична медицина через оперативні штаби одразу реагує на інформацію, яку одержує від начальників поїздів про підозру на захворювання пасажирів. У такому разі людині пропонуються послуги лікаря і, якщо є така можливість, окреме купе.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня Міністерство охорони здоров`я України констатувало, що Україна ввійшла в світову пандемічну зону, і в країні почалася епідемія так званого Каліфорнійського грипу або грипу A/H1N1.