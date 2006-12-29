Починається Курбан-байрам

Мусульмани у суботу почнуть відзначати своє головне свято - Ід аль-Адха (або Курбан-байрам) - Свято жертвопринесення.

Позаду кульмінація хаджу (паломництва до святих міст Мекки та Медіни в Саудівській Аравії) - "велике стояння перед лицем Аллаха" на горі Арафат, впродовж якого паломники вимолюють прощення у Всевишнього.

У суботу паломники попрямують в розташоване в долині Міна селище Муздаліфа, в місце, де згідно з легендою, тричі з`являвся Сатана - спочатку перед пророком Аврамом, потім перед його дружиною Агарь, а потім перед їх сином Ісмаїлом. Тут кожен паломник має кинути сім камінчиків у три кам`яні стовпи, які відомі "як "джамрат" і символізують сили зла.

У минулі роки скупчення величезної кількості людей на мосту Джамра, з якого паломники кидають камінчики, нерідко призводило до трагедій. Рік тому саудівська влада опіклувалася його реконструкцією. Стару платформу знесли і замінили новою, ширшою, з великою ількістю входів і виходів. У найближчі роки над нею будуть споруджені ще кілька ярусів, що дасть змогу здійснювати ритуал одночасно трьом мільйонам людей. При цьому "щільність населення" на мосту Джамра не перевищуватиме 3-4 особи на 1 квадратний метр.

Виконавши обряд "побития камінням шайтана", віруючі розпочнуть жертвопринесення. Це ознаменує собою початок свята Ід аль-Адха, відомого також як Курбан-байрам.

Обряд жертвопринесення здійснюється мусульманами на знак готовності служити Богові подібно до пророка Ібрагіма (Авраму), якому Всевишній дозволив замінити приготованого їм на заклання сина ягням.

До жертовної тварини висуваються суворі вимоги. Вік її має бути не менше року. Вона має бути без видимих вад, а головне - здоровою. За цим у місцях проведення хаджу в Саудівській Аравії стежать десятки ветеринарних лікарів.

Вважається, що вівця або коза можуть бути принесені в жертву тільки від однієї людини, а корова або верблюд - від сімох осіб. При цьому приготованих до заклання тварин часто прикрашають всілякими амулетами, намистами, вішають їм на шию дзвіночки або позначають фарбою.

Традиція ця пояснюється тим, що мусульмани вірять, що дорога в Рай іде над пекельною прірвою через міст Сират - тонкий як жіночий волос і пекучий, як вогненне полум`я. Переправитися через нього можна тільки на тварині, принесеній в жертву в Ід аль-Адха. У Судний день вона чекатиме біля входу на міст свого господаря. Ось він і прагне позначити свого барана так, щоб потрібної хвилини швидше його знайти.

Вважається також, що з кожної краплі крові, пролитої жертовною твариною, народжується нова гурія в Райських кущах, потрапити до яких сподівається кожен правовірний.

У дні хаджу в Саудівській Аравії забивають більше мільйона голів худоби. Проте більшість паломників не роблять це самі. Забій тварин здійснюється переважно централізовано, на найбільшій в світі бійні "Аль-Муайсам", розташованій поблизу Мекки. Здійснюється він вручну відповідно до вимог ісламу.

У рамках програми, що діє вже більше 20 років, мусульмани здобувають талони Ісламського банку розвитку і одержують за ними свою частку м`яса жертовної тварини. Решта, як правило, дві третини, як дар віддається бідним у Саудівській Аравії і в інших мусульманських країнах.

Святом Ід аль-Адха завершується хадж - паломництво до святих місць, яке є одним з п`яти стовпів релігії, і яке раз у житті повинен здійснити кожен мусульманин. У 2006 році це вдалося зробити приблизно трьом мільйонам мусульман, більше половини з яких приїхала на батьківщину ісламу з різних країн світу.

РІА "Новости"