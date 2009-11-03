У Криму ліків проти грипу немає
Податкова перевірила 68 аптек
Співробітники податкової Криму за два дні перевірили 68 аптек, скрізь відсутні основні протигрипозні препарати.
«В усіх перевірених аптеках встановлена відсутність основної групи препаратів», - сказано в повідомленні прес-служби Державної податкової адміністрації в Криму.
У тих аптеках, де є ампіцилін, рукавички, шприци, ціни на них завищені на 5-10% від встановлених для роздробу.
Крім того, виявлено 10 випадків порушення порядку проведення розрахунків за готівку.
Про відсутність ліків і підвищення цін податківці повідомили в штаб керівництва з боротьби з вірусом грипу А/Н1N1, який створено при Міністерстві охорони здоров`я Криму, для вирішення питання про відкликання ліцензій.
На аптечних спекулянтів кримчани можуть скаржитися за цілодобовим телефоном: (0652) 51-20-63.
ДПА в Криму за дорученням уряду з метою контролю за цінами на основні протигрипозні препарати й вироби медичного призначення в роздрібній торгівлі щодня, починаючи з 2 листопада, проводить перевірки аптек автономії.
У Криму реалізацією лікарських препаратів займається близько двох тисяч торгових об`єктів.