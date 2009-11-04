У Києві - перша смерть від грипу

Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що в Києві одна людина померла від грипу А/H1N1.

За її словами, вона тільки що одержала підтвердження смерті від свинячого грипу від міністра охорони здоров`я Василя Князевича.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена Кільчицька повідомила, що вчора померла жінка від пневмонії.

"Сьогодні є перші підтвердження підозри, що це каліфорнійський грип", - відзначила Кільчицька. Також вона повідомила, що в Києві на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції хворіє 26 тисяч осіб, майже половина з них - діти. Епідеміологічний поріг у Києві перевищений на 14%.

Кореспондент