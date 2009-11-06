У Києві вже 7 випадків «свинячого» грипу

Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА заявляє, що у столиці станом на 12.00 зафіксовано вже 7 випадків інфікування грипом А/Н1N1.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це І.КІЛЬЧИЦЬКА поінформувала на черговому засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії.

Із зазначених 7-ми випадків інфікування грипом А/Н1N1 1 людина померла, інші 6 отримують лікування у державних та приватних медичних закладах.

За інформацією головного санітарного лікаря Києва, 2 пацієнта із захворюванням на грип A/Н1N1 перебувають в реанімації приватної клініки, стан хворих покращується; двоє підлітків віком 17 та 18 років – перебувають у дитячій інфекційній лікарні, отримують адекватне лікування, стан здоров’я стабільний; 1 немовля 2 місяців було госпіталізовано до дитячої клінічної лікарні № 3 з діагнозом “ларингіт”, після одужання та виписки лабораторні аналізи, взяті у день госпіталізації, показали наявність грипу A/Н1N1; одна двадцятитрьохрічна вагітна перебуває в реанімації пологового будинку № 4, стан тяжкий, але динаміка перебігу захворювання позитивна. Одна жінка 35 років, як вже повідомлялося раніше, померла у лікарні №4.

Усі хворі невідкладно забезпечуються препаратом «Таміфлю» з резервів ГУОЗ та отримують адекватне лікування. Проводиться відповідна робота серед контактних осіб, включаючи медперсонал.

Як інформують в КМДА, всього у столиці налічується 45 тис. 85 осіб, хворих на гострі респіраторні вірусні захворювання та грип (зокрема, за останню добу медпрацівниками зафіксовано 9 тис. 669 таких випадків). Госпіталізовано загалом 942 хворих (за останню добу – 163 особи).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку на засіданні колегії КМДА І.КІЛЬЧИЦЬКА заявила, що в Києві, як і раніше, зафіксовано лише один випадок смерті хворого через інфікування грипом А/Н1N1 – це 35-річна жінка.

За її словами, додаткові дослідження не підтвердили діагноз «грип A/H1N1» у жодного хворого з підозрою на цей грип.

«Підозри на сьогодні (на захворювання «каліфорнійським» грипом – УНІАН) нема в жодної людини. Тобто, якщо позавчора були якісь підозри, ми направили аналізи в Інститут ім. Громишевського на підтвердження, більше жодного випадку A/H1N1 не підтверджено», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.