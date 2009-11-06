Завтра в Києві закриють проїзд по Парковій алеї

Завтра, 7 листопада, з 9.00 до 17.00, буде закрито проїзд автотранспорту по Парковій алеї в Києві на ділянці від вул. М.Грушевського до Аскольдової могили.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор», рух усіх видів транспорту буде закрито у зв’язку з заміною верхнього шару асфальтобетонного покриття.