Завтра в Києві закриють проїзд по Парковій алеї
17:07, 06 листопада 2009Суспільство
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З 9.00 до 17.00
Завтра, 7 листопада, з 9.00 до 17.00, буде закрито проїзд автотранспорту по Парковій алеї в Києві на ділянці від вул. М.Грушевського до Аскольдової могили.
Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор», рух усіх видів транспорту буде закрито у зв’язку з заміною верхнього шару асфальтобетонного покриття.
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