Місія ВООЗ вважає дії уряду України швидкими й адекватними

Міжнародна місія Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) позитивно оцінює дії Кабміну України, спрямовані проти епідемії грипу.

Про це на прес-конференції заявив керівник Міжнародної місії ВООЗ Юкка ПУККІЛА, передає РБК-Україна.

"Можемо лише схвалити дії українського уряду за те, наскільки швидко й адекватно він почав діяти", - сказав Ю.ПУККІЛА.

Він відзначив, що фахівці ВООЗ продовжують розслідування спалаху грипу в Україні.

Раніше представник ВООЗ Грегорі ХАРТЛ відзначив, що застережні заходи, до яких вдається український уряд у боротьбі з епідемією грипу, цілком розумні. "Закриваючи школи і відміняючи масові збори на ранніх етапах епідемії, ви зможете уповільнити розповсюдження вірусу", - сказав Г.ХАРТЛ.