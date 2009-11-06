Місія ВООЗ вважає дії уряду України швидкими й адекватними
Фахівці розслідують спалах хвороби
Міжнародна місія Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) позитивно оцінює дії Кабміну України, спрямовані проти епідемії грипу.
Про це на прес-конференції заявив керівник Міжнародної місії ВООЗ Юкка ПУККІЛА, передає РБК-Україна.
"Можемо лише схвалити дії українського уряду за те, наскільки швидко й адекватно він почав діяти", - сказав Ю.ПУККІЛА.
Він відзначив, що фахівці ВООЗ продовжують розслідування спалаху грипу в Україні.
Раніше представник ВООЗ Грегорі ХАРТЛ відзначив, що застережні заходи, до яких вдається український уряд у боротьбі з епідемією грипу, цілком розумні. "Закриваючи школи і відміняючи масові збори на ранніх етапах епідемії, ви зможете уповільнити розповсюдження вірусу", - сказав Г.ХАРТЛ.