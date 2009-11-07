Регіонал намагався побити Мельниченка у ресторані - джерело

Народний депутат від Партії регіонів Андрій ДЕРКАЧ намагався побити колишнього майора Державної служби охорони Миколу МЕЛЬНИЧЕНКА.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Водночас, у відповідь на запитання, чи справді стався цей інцидент, сам М.МЕЛЬНИЧЕНКО сказав: "Народний депутат України, син екс-голови СБУ Леоніда ДЕРКАЧА Андрій у п’яному вигляді напав на мене, коли я зайшов попити каву в одному з ресторанів у центрі Києва".

При цьому М.МЕЛЬНИЧЕНКО зауважив, що інцидент стався сьогодні близько 15.00.

За його словами, А.ДЕРКАЧ "висловлював на мою адресу погрози і намагався застосувати фізичну силу, схопивши мене рукою за обличчя".

М.МЕЛЬНИЧЕНКО наголосив, що можливе загострення конфлікту припинила охорона А.ДЕРКАЧА.

На запитання, чи звертатиметься М.МЕЛЬНИЧЕНКО з відповідною заявою до міліції, він відповів, що ні. "Буду звертатися до СБУ і у прокуратуру. Нехай вживають заходи. Він народний депутат", - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.