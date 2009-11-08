Депортованого з України громадянина Грузії затримано за крадіжку

Під час здійснення крадіжки гаманця і мобільного телефону в одному з магазинів м. Новий Буг Миколаївської області затримано раніше судимого 38-річного громадянина Грузії.

Як повідомив кореспондента УНІАН старший інспектор Сектору у зв`язках з громадськістю УМВС України в Миколаївській області Владислав ГНАТЕНКО, під час проведення слідчих дій було встановлено, що затриманий - виходець з кавказького регіону, раніше був засуджений за зберігання наркотичних засобів і 2007 року його було видворено за межі України із забороною на в`їзд до 2014 року. Проте у вилученому паспорті відсутній відповідний штамп.

Слідчі пояснили, що після видворення на батьківщині правопорушник заявив про втрату закордонного паспорта, оформив його дублікат і через територію Білорусі повернувся до України. Слідчим він сказав, що приїхав до дівчини, на якій хоче одружуватися. Його поясненням правоохоронці не повірили, оскільки за 5 років перебування в Україні затриманий так і не створив сім`ю.

На даний час затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Співробітники Новобузького райвідділу вирішують питання про притягання його до кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України, сказав В.ГНАТЕНКО.