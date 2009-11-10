Грип забрав життя 174 українців

Кількість померлих від наслідків грипу і ГРВІ в Україні зросла до 174 осіб.

За останніми даними МОЗ, станом на 9 листопада кількість жертв епідемії збільшилася на 19 осіб, 2 з яких вагітні та породілля. Зокрема 11 осіб померло у Львівській, та по 1 у Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Полтавській, Тернопільській, Харківській, Чернігівській областях та м.Київ.

З початку епідемії в країні на грип і ГРВІ захворіли 1млн. 31тис. 597 осіб. З них 62 тис 350 осіб захворіли протягом останньої доби. Госпіталізовано з початку епідемії 52 тис. 742 особи, за останню добу - 3 тис. 887 особи, з яких в реанімації перебувають 334 особи.

Епідемічний поріг перевищено у 13 областях та в Києві, наблизилися до епідемпорогу 13 регіонів. У повідомленні не йдеться про кількість випадків захворювання на грип A/H1N1. Раніше МОЗ повідомляло про 65 випадків грипу A/H1N1 і 14 підтверджених смертей від нього.